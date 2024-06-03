Без легіонера з АПЛ: заявка збірної України з футболу на матч проти Німеччини

У понеділок, 3 червня, відбудеться товариський поєдинок між збірними Німеччини й України. Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з остаточною заявкою на гру.

Всього до тренувального табору для підготовки до Євро-2024 було викликано 26 гравців. До першого контрольного матчу не готувався лише Андрій Лунін, який отримав додаткові вихідні через фінал Ліги чемпіонів.

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В якому складі зіграє Україна проти Німеччини

До заявки на гру з Бундестім серед тих, хто знаходився з командою, не потрапив лише один гравець. Ним став лівий захисник Евертона Віталій Миколенко, який продовжує відновлюватися від травми.

Тож до остаточного списку ввійшли 24 футболісти (22 польові та 2 воротарі).

Заявка України на гру з Німеччиною

Воротарі : Георгій Бущан, Анатолій Трубін

: Георгій Бущан, Анатолій Трубін Захисники : Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

: Юхим Конопля, Олександр Сваток, Максим Таловєров, Ілля Забарний, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко Півзахисники : Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков

: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Михайло Мудрик, Володимир Бражко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Олександр Зубков Форварди: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат



Заявка збірної України на матч проти Німеччини / Фото УАФ

. Матч Німеччина – Україна розпочнеться о 21:45 у Нюрнбергу на "Макс-Морлок-Штадіоні".

Зазначимо, що поєдинок можна буде переглянути на медіаплатформі MEGOGO та регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу буде проводити текстову трансляцію.

Нагадаємо, що після цього збірна України проведе ще два товариські матчі перед Євро-2024 – з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).