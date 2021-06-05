Одразу дев'ять футболістів покинули донецький Олімпік

Донецький Олімпік зіштовхнувся зі значними кадровими втратами після закінчення чемпіонаті. Команду покинуло одразу дев'ять футболістів.

Закінчилися контракти у голкіпера Артема Кичака, захисників Івана Зотька, Євгенія Пасіча, півзахисників Руслана Бабенка, Тараса Завійського і капітана команди Сергія Політила.

Крім того, підійшли до кінця орендні угоди у Беніто, Ібрагіма Каргбо і Ореста Лебеденко. Перші двоє повернулися в розташування київського Динамо, а українець – іспанського Луго.

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Артем Кичак . Друге пришестя 32-річного голкіпера в Олімпік сталося в січні 2020 року. За півтора року воротар взяв участь в 19 поєдинках, в 4 з яких зумів зберегти свої ворота в недоторканності.

. Друге пришестя 32-річного голкіпера в Олімпік сталося в січні 2020 року. За півтора року воротар взяв участь в 19 поєдинках, в 4 з яких зумів зберегти свої ворота в недоторканності. Іван Зотько . Підписав контракт з донецьким клубом 15 серпня 2019 року. На рахунку центрального захисника 33 матчі за Олімпік, в яких він зміг відзначитися 2 забитими голами.

. Підписав контракт з донецьким клубом 15 серпня 2019 року. На рахунку центрального захисника 33 матчі за Олімпік, в яких він зміг відзначитися 2 забитими голами. Євген Пасіч . Прийшов в клуб в лютому 2018 року. Протягом 2,5 сезонів гравець був одним з лідерів команди, взявши участь в 78 поєдинках. На рахунку футболіста 5 голів і 5 результативних передач.

. Прийшов в клуб в лютому 2018 року. Протягом 2,5 сезонів гравець був одним з лідерів команди, взявши участь в 78 поєдинках. На рахунку футболіста 5 голів і 5 результативних передач. Руслан Бабенко . Досвідчений опорник приєднався до донецького клубу на старті минулого сезону (у вересні 2020 року). На його рахунку 1 гол у 23-х матчах за Олімпік.

. Досвідчений опорник приєднався до донецького клубу на старті минулого сезону (у вересні 2020 року). На його рахунку 1 гол у 23-х матчах за Олімпік. Тарас Завійський . Підписав контракт з донецькою командою 26 липня 2019 року. 40 раз Завійський виходив на поле у ​​футболці Олімпіка, в яких зумів забити 2 голи та віддати 3 асисти.

. Підписав контракт з донецькою командою 26 липня 2019 року. 40 раз Завійський виходив на поле у ​​футболці Олімпіка, в яких зумів забити 2 голи та віддати 3 асисти. Сергій Політило . Капітан і один з головних лідерів команди прийшов в клуб 13 вересня 2018 року. За 3 сезони в Олімпіку півзахисник зіграв 78 ігор. На його рахунку 10 забитих м'ячів і 3 результативні передачі.

. Капітан і один з головних лідерів команди прийшов в клуб 13 вересня 2018 року. За 3 сезони в Олімпіку півзахисник зіграв 78 ігор. На його рахунку 10 забитих м'ячів і 3 результативні передачі. Беніто . Нігерійський півзахисник приєднався до Олімпіка 29 серпня 2020 року. На його рахунку 19 матчів, в яких забив три голи і віддав 4 асисти.

. Нігерійський півзахисник приєднався до Олімпіка 29 серпня 2020 року. На його рахунку 19 матчів, в яких забив три голи і віддав 4 асисти. Ібрагім Каргбо . Бельгійський форвард прийшов в клуб одночасно з Беніто. Зіграв за донеччан 21 поєдинок і забив 3 голи.

. Бельгійський форвард прийшов в клуб одночасно з Беніто. Зіграв за донеччан 21 поєдинок і забив 3 голи. Орест Лебеденко. 22-річний захисник приєднався до Олімпіка взимку 2020 року. У 33-х матчах за донецький клуб латераль відзначився сімома результативними передачами.

До цього команду покинули ще два легіонери – француз Максім Тейшейра та грузин Тимур Чогадзе.