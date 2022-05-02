Одноклубника Миколенка покарають: він кинув фаєр на заповнені фанатами трибуни

Завдяки хорошій грі та палкі підтримці уболівальників Евертон створив головну сенсацію у 35-го туру. Однак не обійшлось у матчі без інцидентів.

Не залишиться без покарання

Під час святкування голу Рішарлісона фанати "ірисок" кинули на поле запалений феєр. Поле стадіону починала затягувати синя хмара диму. Тому автор м'яча вирішив прибрати з газону фаєр, щоб продовжити поєдинок проти Челсі.

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Бразилець підійняв його з газону та кинув високо на заповнені уболівальниками трибуни "Ґудісон-Парк". Головний арбітр зустрічі проігнорував такий вчинок футболіста Евертона. Однак без покарання Рішарлісон не залишиться.

Відео епізоду з матчу Евертона

Гол у ворота Челсі став для Рішарлісона 9-м у 29-ти зіграних зустрічах у поточному сезоні. також за цей час відзначився 4 асистами.

Англійська футбольна асоціація може покарати нападника фінансово або навіть дискваліфікувати на 3 поєдинки. В Евертоні дуже просто прокоментували епізод. За їх версією, футболіст просто хотів забрати стороннім предмет із землі.