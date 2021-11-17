Одна сім'я: збірна України зробила пам'ятне фото з уболівальниками після перемоги над боснійцями
Джерело:інстаграм Тараса Степаненка
Збірна України пробила у плей-офф відбору ЧС-2022. "Синьо-жовті" подякували фанатам за підтримку, які подолали такий довгий шлях до Боснії і Герцеговини.
Степаненко: Це був лише перший крок
Футболісти збірної України не підкачали та переграли боснійців на полі суперника – 0:2. Переможні голи забили Олександр Зінченко та Артем Довбик.
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Чимало українських фанатів розмістилось на трибунах у Боснії і Герцеговині. Уболівальники не стихали ні на мить, гучно підтримуючи свою рідну команду. Після тріумфу гравці традиційно подякували уболівальникам за підтримку. А наприкінці збірна зробила пам'ятне фото на фоні сектора, який фанати зробили синьо-жовтим.
Відео виклав на своїй сторінці один із лідерів команди Тарас Степаненко. Опорник "гірників" щиро радіє перемозі, яка подарувала позитивні емоції усій країні.
Це був лише перший крок! Довгий, складний, важливий! Крок до Мундіалю. Знаємо, попереду стики та багато роботи. А зараз хочеться просто порадіти за себе, за збірну, за всю Україну. З перемогою,
– написав футболіст Шахтаря.
- Збірна України з другого місця групи D пробилась у плей-офф відбору на ЧС-2022. "Синьо-жовті" випередили Фінляндію, яка в останньому турі поступилась французам (0:2).
- 26 листопада відбудеться жеребкування, яке визначить наступного суперника України на шляху до Мундіалю.