Президент львівського "Руху" Григорій Козловський висловився за об'єднання чемпіонатів України та Польщі.

Григорій Козловський в ефірі свого відеоблогу на Youtube-каналі "Обана" обговорив з експрезидентом "Скали" Миколою Кмітем можливе об'єднання чемпіонатів України та Польщі.

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Робиться Прем'єр-ліга, Екстраліга або Прем'єр-Екстраліга, де грають по 10 команд українських та польських. Перша ліга – чисто українська одна зона, друга – чисто польська. Уявляєте потенціал країни від Чорного моря до Балтійського? Було б круто. Думаю, тоді наша об'єднана ліга коштувала б якихось нереальних грошей. Зараз 52 млн за пул телетрансляцій отримують в Польщі. А уявіть, якщо цей пул об'єднати з Україною, скільки уболівальників.



Потрібна запал. Думаю, найкращого чемпіонату, ніж спільного з поляками, не придумати. Я просто це бачу,

– зазначив Козловський.

Будівництво унікальної бази ФК "Рух"

Президент і власник львівського футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський зробив візуальну презентацію новітньої бази для команди.

На Youtube-каналі ФК "Рух" вийшов презентаційний ролик про новий футбольний об'єкт в Україні. Судячи з відео, аналогів подібного роду об'єктів немає не тільки в Україні, а й, може, у всьому світі.

На території бази розмістяться 8 полів. Всі – з освітленням, автополивом і необхідною інфраструктурою. Мінімум два поля – з підігрівом. Манеж з трибунами на 5 тисяч глядачів, гімнастичні і тренажерні зали, зали для єдиноборств, СПА, відновлювальний центр, басейни, а також медична лабораторія. І головне – гірськолижні підйомники і пляжні зони.