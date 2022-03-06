Одинадцятий день у пеклі, – Харлан про нове життя в Україні під обстрілами російських окупантів
Джерело:інстаграм Ольги Харлан
Війна в Україні продовжується. Одна з найкращих фехтувальниць світу Ольга Харлан емоційно прокоментувала 11-й день після нападу Росії.
Харлан: Стан не змінюється та новини теж
Ольга Харлан коротко написала на своїй сторінці в інстаграмі про одинадцятий день війни в Україні. Фехтувальниця назвала нинішнє життя пеклом для українського народу.
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Спортсменка не може назвати ранок добрим, адже за вікном йдуть бойові дії. Російські окупанти вдерлись в Україну зі своїм "рускім міром", який приводить до руйнування міст та геноциду української нації.
Харлан впевнена у перемозі її рідної країни та підтримала ЗСУ.
Ранок і він не добрий. Вже одинадцятий день. Стан не змінюється та новини теж. Одинадцятий день у пеклі. Просто прокидаєшся з вірою в серце, що скоро ця війна закінчиться, і ми переможемо! Вірю у ЗСУ! Вірю до України! Слава Україні!,
– написала Ольга Харлан.
Відзначимо, що італійський фехтувальник Луїджі Самеле, бойфренд Харлан, підтримав Україну у соцмережах.
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