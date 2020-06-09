Польський боєць Крістіан Кужьма став зіркою соцмереж після ефектної перемоги над суперником. Поляку вдалось нанести потужного удару та відправити суперника у нокаут.

Поєдинок відбувався у рамках турніру Gromda Fight Club за правилами кулачного бою без рукавичок, пише 24 канал.

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Нокаут одним ударом у щелепу

Крістіан Кужьма нокаутував свого земляка Лукаша Залуску. Перемогу Кужьма отримав ще в першому раунді.

Кужьма завдав потужного удару супернику, після якого той впав на настил та залишався на ньому тривалий час. Рефері в результаті зупинив поєдинок, а відео нокауту набрало великої популярності у інтернеті.

У Кужьми прізвисько "Тайсон", оскільки його кумиром є знаменитий американський боксер Майк Тайсон.

За перемогу боєць отримав головний приз – 100 000 злотих.