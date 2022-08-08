Один з лідерів збірної України не допоможе команді у відборі на чемпіонат світу і на Євробаскеті

Один із лідерів збірної України з баскетболу, захисник Олександр Липовий не зіграє в найближчих матчах за "синьо-жовтих". У тому числі на чемпіонаті Європи.

Причиною цієї невтішної новини стала травма, яку отримав Олександр Липовий. Через це він і не потрапив до заявки збірної України для участі в зборах.

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"Багато людей питали, чому мене немає серед кандидатів в збірну України. На жаль, я отримав серйозну травму в останній грі півфіналу чемпіонату Німеччини — розрив двох зв’язок гомілкостопу. Строк відновлення після цієї травми – 4-8 тижнів. Відновлення співпало з датами тренувального збору національної команди, і тренер дав зрозуміти, що часу на відновлення кондицій під час тренувального процесу не буде, і я змушений буду пропустити частину підготовки. Тому було прийнято рішення професійно поставитись до цієї ситуації та підготуватися до нового сезону", – повідомив Олександр Липовий.

Таким чином Липовий не допоможе команді не лише у матчах відбору на чемпіонат світу, але й на матчах Євробаскету.

"Прикро, але, скоріш за все, я змушений буду пропустити свій п’ятий поспіль Євробаскет після подолання важкої кваліфікації, яка тривала два роки. Я бажаю успіху хлопцям на чемпіонаті Європи та буду вболівати за збірну України", – написав Олександр Липовий.

Липовий міг зіграти на п'ятому Євробаскеті поспіль. І став би першим гравцем збірної України, якому це вдалося.

У відборі на Євробаскет Липовий зіграв у всіх 6 іграх, набираючи 6,5 очка + 4,0 підбирання + 2,2 передачі за 21 хвилину на майданчику.

Збірна України у серпні зіграє два матчі відбору на чемпіонат світу – 24 серпня проти Італії, а 17 серпня – проти Ісландії. Після цього на команду очікують матчі Євробаскету, де суперниками українців будуть збірні Великої Британії, Естонії, Італії, Греції та Хорватії. Перший матч наша команда на турнірі зіграє вже 2 вересня.