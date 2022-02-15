Один з лідерів клубу УПЛ серйозно травмувався на зборах: футболіст пропустить 9 місяців

Півзахисник Руху Фабрісіо Альваренга отримав травму на зборі в Туреччині. У нього підозра на розрив хрестоподібних зв'язок коліна.

Про тяжке ушкодження лівого вінгера команди повідомила пресслужба Руху. Лікар команди Михайло Проців в інтерв'ю заявив, що на гравця чекає операція.

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"Розірвана передня хрестоподібна зв'язка, медіальний меніск, а також неповний розрив медіально-колотеральної зв'язки. Травма досить прикра. Фабрісіо чекає тривале лікування. Зараз він готується до операції, яку робитимуть у Польщі", – уточнив лікар.

Футболіст уже вирушив до Аргентини для лікування. Передбачається, що термін відновлення становитиме близько 9 місяців.

Що відомо про Альваренга