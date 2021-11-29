Один із найкращих форвардів України відмовився переходити у клуб із Росії
Нападник Зорі Олександр Гладкий свого часу мав пропозицію з Росії. Український футболіст не захотів переїжджати у чемпіонат країни-агресора.
Патріотична позиція
Коли футболіст виступав за Динамо до нього надійшла пропозиція з Крилья Совєтов. Київський клуб готовий був оформити трансфер нападнику у Росію, але Олександр Гладкий не погодився на таку пропозицію.
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Форвард відзначився патріотичною позицією. Президент Динамо навпаки похвалив футболіста за таке рішення.
Мені справді надійшла пропозиція з Росії. Динамо було готове мене відпустити, але я сказав ні. Ігор Михайлович, навпаки, сказав: "Я поважаю твою позицію і не можу змусити тебе силою туди поїхати". Ніхто мене не примушував, я сам відмовився,
– розповів Гладкий.
Після цього гравець групи атаки пішов в оренду у львівські Карпати.
Раніше повідомлялось, що футболіст може повернутись у Шахтар. Гра нападника привернула увагу головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Якщо такий трансфер у майбутньому відбудеться, то це буде вже третій прихід Гладкого у донецьку команду.
Кар'єре Гладкого в Україні
- Нападник виступає за ряд українських клубів, а вже у 2018 році попрямував у Туреччину.
- У вересні 2020 року повернувся в Україну, підписавши контракт із Зорею.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за луганський клуб 16 матчів в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.