Один із найкращих форвардів України відмовився переходити у клуб із Росії

Нападник Зорі Олександр Гладкий свого часу мав пропозицію з Росії. Український футболіст не захотів переїжджати у чемпіонат країни-агресора.

Патріотична позиція

Коли футболіст виступав за Динамо до нього надійшла пропозиція з Крилья Совєтов. Київський клуб готовий був оформити трансфер нападнику у Росію, але Олександр Гладкий не погодився на таку пропозицію.

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Форвард відзначився патріотичною позицією. Президент Динамо навпаки похвалив футболіста за таке рішення.

Мені справді надійшла пропозиція з Росії. Динамо було готове мене відпустити, але я сказав ні. Ігор Михайлович, навпаки, сказав: "Я поважаю твою позицію і не можу змусити тебе силою туди поїхати". Ніхто мене не примушував, я сам відмовився,

– розповів Гладкий.

Після цього гравець групи атаки пішов в оренду у львівські Карпати.

Раніше повідомлялось, що футболіст може повернутись у Шахтар. Гра нападника привернула увагу головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі. Якщо такий трансфер у майбутньому відбудеться, то це буде вже третій прихід Гладкого у донецьку команду.

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