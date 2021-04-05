У Росії дах спортивного комплексу впав прямо під час дитячих змагань: відео

У російському Кірові під час дитячих змагань з легкої атлетики в легкоатлетичному манежі "Вересніки" частина покрівлі звалилася на юних спортсменів.

Обвалення сталося в той момент, коли на доріжці пробігали діти. Завдяки щасливому випадку обійшлося без постраждалих. В утворену дірку в зал ринула тала вода.

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Причина обвалу

Прокуратура Кіровської області почала розслідування інциденту і з'ясувала, що ще у 2018 році на етапі будівництва комплексу було відомо про проблеми з покрівлею.

Тоді експерти відзначали, що дах може не витримати снігового навантаження, але ніякі заходи прийняті не були. Справу взяло під особистий контроль керівництво прокуратури Кіровської області.

Відео обвалення даху під час дитячих змагань у Кірові