Сьогодні мені виповнилося 22 роки, війна продовжується та знищує мою Батьківщину, – Білодід

Ранці 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. На такі жахливі обстріли відреагувала дзюдоїстка Дар'я Білодід, якій в цей день виповнилося 22 роки.

Російські окупанти вранці 10 жовтня випустили понад 80 ракет по різних містах України. Чи не найбільше – по Києву та Львову. Росіяни атакували Україну ракетами Х-101 та Х-555, крилатими ракетами "Калібр", оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер", ракетами зенітних ракетних комплексів С-300 та реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С". А також дронами-камікадзе Shahed-136.

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Українські військові збили понад 40 ракет. Але решта таки досягла своїх цілей, серед яких об'єкти критичної інфраструктури. Хоча російські ракети влучили й в цивільні об'єкти.

Лише у Києві внаслідок атак пошкоджено споруди університету Шевченка та бізнес-центру. Також пошкоджено музей Ханенків. Одна з ракет у Києві впала у районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській. Внаслідок атаки було пошкоджено пішохідний міст.

Внаслідок масованої атаки у Києві, 12 врятовано. Про це повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

"Сьогодні мені виповнилося 22 роки. Але, нажаль, настрій зовсім не святковий. Невдалий виступ на чемпіонаті світу, який я важко переношу. Та знову погані новини з України. Моє рідне місто Київ знову бомблять. Війна продовжується та знищує мою Батьківщину… Мрію про мир та спокій у своїй країні", – відреагувала на обстріли Дар'я Білодід.

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