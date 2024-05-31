Серед жертв п'ятиповерхівки: росіяни вбили вихованця Металіста під час обстрілу Харкова

В ніч проти 31 травня російська ракета поцілила у житловий будинок. Серед жертв терористичної атаки був і представник харківського футболу.

Росія продовжує проводити терористичні акти на території України. Одним із найбільш постраждалих міст цього року є Харків, який розташований у 40 кілометрах від кордону.

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Не обійшлось без обстрілу другого найбільшого міста України і цієї ночі, з 30 на 31 травня. Окупанти поцілили у п'ятиповерхову будинок, що призвело до чималої кількості поранених.

Крім того, вже зафіксовано шість жертв. Серед них був і харківський футболіст Іван Харченко. Про смерть 29-річного футболіста повідомив футбольний клуб Металіст 1925.

Іван займався в академії Металіста, після чого виступав за другу команду харків'ян. Також Харченко виступав за аматорський клуб Велика Багачка з однойменного села на Полтавщині.

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У Харківській ОВА повідомили про 25 постраждалих осіб, серед яких 12-річні дівчина та хлопець. Ба більше, росіяни провели повторний обстріл, коли на місце прибула машина швидкої та пожежної. Авто постраждали.