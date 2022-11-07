Чемпіонка світу відвідала нині знищений рідний басейн у Харкові та згадала тренування

Окупанти цинічно знищують цивільну інфраструктуру українських міст. Свого часу вони влучили у спортивний комплекс у Харкові, де тренувалася чемпіонка світу з вільного занурення (фрідайвінг) Катерина Садурська.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко. Нещодавно Катерина Садурська відвідала рідний спортивний центр, де тренувалася. Зараз басейн непридатний для використання.

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Катерина Садурська у рідному спортивному комплексі в Харкові / Скриншот 24 каналу

До повномасштабного вторгнення Катерина тут і навчала найменших плавати, і проводила соціальні ініціативи для дітей з інвалідністю. Тепер уся будівля серйозно пошкоджена.

Пам'ятаю, як на цих трибунах під час змагань з плавання взагалі не було де присісти. Все зайнято. Люди вболівали. Я тут працювала і тренувалася останнім часом. Боляче це все бачити, – розповіла спортсменка.

Дірка у підлозі від російських снарядів / Скриншот 24 каналу

Як розповіла журналістка 24 каналу, багато спортсменів з Харкова не мають зараз належних умов для тренувань. Утім, вони продовжують займати призові місця. З початку року харківські спортсмени завоювали 139 медалей на чемпіонатах різного рівня.

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Нагадаємо, у жовтні харків'янка Катерина Садурська встановила національний рекорд України з фрідайвінгу. Вона занурилася на глибину у 92 метри під час чемпіонату світу з підводного спорту, який відбувався в Туреччині. Також спортсмена стала чемпіонкою світу у складі збірної України.

Жінка згадує, що в останній момент занурення все могло вийти з-під контролю. Вона пішла на ризик.

"Останні метри я вже мала не так багато повітря, щоб вирівняти тиск. Було ризиковано. На поверхні я не стримала емоцій і розплакалася. Ще один емоційний момент – гімн України під час нагородження. Рада, що ми маємо можливість заспівати його на чемпіонаті світу",

– наголошує Садурська.

Спортсменка вірить, що Україна обов'язково переможе. А вже згодом вдасться відновити усю спортивну інфраструктуру, яку нищать російські окупанти.