Окупанти зруйнували стадіон "Торпедо", де відбулась остання гра у житті Лобановського: відео 18+

Мешканці Запоріжжя пережили ще одну нічну ворожу атаку. Росія обстрілює українські міста у той час доби, коли мирне населення є найменш готовим.

У місті було зафіксовано шість "прильотів". За даними ОВА, ворог використав балістику. Ракети С-300 були випущені окупантами із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

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Легендарна арена

На жаль, не обійшлось без загиблих. Попередньо відомо про дві жертви. У місті перекрили рух транспорту у районах "прильотів".

Один із яких прийшовся на житловий будинок, інший на ще один "військовий об'єкт" – місцевий футбольний стадіон "Торпедо". Також ворог знову зазіхнув на святе. Внаслідок нічного обстрілу зазнав серйозних руйнувань Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії.

Не менші руйнування зазнав місцевий та легендарний стадіон "Торпедо". На футбольному полі утворилась велика та глибока вирва. Від ударної хвилі зруйнована інфраструктурне приміщення спорткомплексу.

У мережі з'явилось відео, який вигляд має стадіон після ворожого обстрілу.

У відео присутня ненормативна лексика.

Стадіон "Торпедо" після нічного обстрілу Запоріжжя: дивіться відео (18+)

Росія не дає навіть на один день перепочити мешканцям Запоріжжя, який щодня руйнують окупанти.

Цей зруйнований 7-тисячний стадіон має велику історію. Свого часу арена була домівкою для Торпедо та запорізького Металурга, який виступав там до 2006 року.

Саме на цьому стадіоні відбувся останній матч у житті легендарного Валерія Лобановського. Далекого 7 травня 2002 року "Торпедо" приймав матч між місцевим Металургом та київським Динамо. Саме під час цього поєдинку у тренера киян переніс інсульт, що став наслідком зупинки серця тренерської легенди в одній із запорізьких лікарень.