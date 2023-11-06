Час WTA прокинутися: українська тенісистка опинилася в епіцентрі обстрілу Одеси

Росія продовжує доводити, що їй байдуже по чому бити в Україні. Увечері 5 листопада російські терористи здійснили черговий обстріл Одеси.

У наслідок нього постраждала цивільна інфраструктура та, на жаль, є потерпілі. Серед тих, хто міг постраждати була й українська тенісистка Даяна Ястремська.

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Сигнал для WTA, що спорт не поза політикою

Уродженка Одеси знаходилася вдома під час чергового терористичного акту. Шоста ракетка України опублікувала сторіс в інстаграм, де розповіла, що почула два потужні вибухи поруч.

Прямо зараз було два потужні вибухи в Одесі. Не очікувала, але це було так голосно і страшно,

– написала Ястремська.



Ястремська потрапила під російський обстріл / скриншот зі сторіс тенісистки

Після цього Даяна зробила ще 3 дописи з емоджі зі звуками вибухів під час повторної серії обстрілів, у яких зазначала, що їй страшно.

Зазначимо, що Ястремська постійно наголошує, що більшість російських тенісистів не є нейтральними, тому їх допуск до змагань є ганьбою з боку WTA та ATP. Українка неодноразово надавала докази цьому, проте тенісні асоціації принципово нічого не помічають та повторюють, як мантру, що спорт поза політикою.

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