Вирви на полі та розтрощені трибуни: російські загарбники обстріляли стадіон у Нікополі
27 квітня 2024, 13:58Читать новость на русском
Джерело:Дніпро Оперативний
Російські окупанти щодня завдають ударів по Нікополю. Від обстрілів терористів знищується цивільна інфраструктура міста.
У п'ятницю, 26 квітня, російські терористи з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Зазнали порань 9-річний хлопчик і 42-річний чоловік.
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Черговий злочин росіян
Крім того, внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, газогін та стадіон "Електрометалург". На відео, яке було опубліковано в телеграм-каналі "Дніпро Оперативний", видно вирви від снарядів на футбольному полі, пошкоджені адміністративні будівлі, трибуни.
Відео руйнувань стадіону "Електрометалург"
Що відомо про стадіон в Нікополі
- Зазначимо, що стадіон "Електрометалург" був побудований у 1972 році. Він розташований у парковій зоні міста поблизу Каховського водосховища.
- Стадіон вміщує 7200 глядачів. До війни на ньому проходили матчі Першої та Другої ліг за участю місцевих клубів Нікополь та Металург.
- Через повномасштабну війну команди призупинила виступи на професійному рівні, але в місті продовжує функціонувати дитячо-юнацька футбольна школа.