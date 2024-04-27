Вирви на полі та розтрощені трибуни: російські загарбники обстріляли стадіон у Нікополі

Російські окупанти щодня завдають ударів по Нікополю. Від обстрілів терористів знищується цивільна інфраструктура міста.

У п'ятницю, 26 квітня, російські терористи з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Зазнали порань 9-річний хлопчик і 42-річний чоловік.

Читайте також Окупанти зруйнували стадіон "Торпедо", де відбулась остання гра у житті Лобановського: відео 18+

Черговий злочин росіян

Крім того, внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, газогін та стадіон "Електрометалург". На відео, яке було опубліковано в телеграм-каналі "Дніпро Оперативний", видно вирви від снарядів на футбольному полі, пошкоджені адміністративні будівлі, трибуни.

Відео руйнувань стадіону "Електрометалург"

Що відомо про стадіон в Нікополі