Окупанти обстріляли школу гравця збірної України у Херсоні: реакція футболіста

Олександр Караваєв розповів, що одна з нещодавніх атак на Херсон зруйнувала його навчальний заклад. Неподалік від нього живуть і батьки гравця Динамо.

У листопаді минулого року ЗСУ звільнили Херсон від російських загарбників. Обласний центр був під окупацією агресора більше восьми місяців з початку повномасштабного вторгнення.

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Весь цей час у місті перебували батьки гравця Динамо та збірної України Олександра Караваєва. Після звільнення міста окупанти продовжують його обстрілювати та знищувати цивільну інфраструктуру. Про один з таких випадків розповів сам футболіст.

Постійно йдуть обстріли. В мою школу влучили тиждень тому. Я фото побачив в інтернеті, побачив свій клас. В передню частину школи снаряд прилетів. А від моєї школи дім метрах в 50-ти, не більше. Стріляють і стріляють, туди влучить – туди й влучить. Тому, я, звісно, переживаю. Але батьки не хочуть виїжджати звідти. Вони допомагають тим, хто не може собі допомогти. Вони вже звикли до цієї ситуації. Хочуть бути вдома,

– розповів Караваєв.

Раніше батько футболіста розповів про свої емоції від звільнення Херсона. Олександр Васильович згадав про жахи життя в окупації та закинув камень у город журналістів.

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Відзначимо, що минулого тижня росіяни атакували медичний заклад у Херсоні. Безпілотник прилетів у подвір'я закладу, обійшлось без жертв.