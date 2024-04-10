Реалії життя в Харкові: під час футбольного матчу відбувся обстріл росіянами – моторошне відео
Після початку повномасштабного вторгнення російські військові систематично обстрілюють українські населенні пункти. Одним з міст, куди прилітає найбільше, беззаперечно є місто-герой Харків.
Попри це, місто продовжує своє життя. Виключенням не є і спортивна діяльність, яку ведуть не тільки професіонали, а й аматори, пише 24 Канал.
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Черговий російський терор Харкова
Проте дуже часто це наражає спортсменів на небезпеку. Один з таких випадків на відео зафіксував оператор поєдинку на турнірі "Місто-герой-6", який проводиться у Центральному парку.
Цей момент поширив у своїх соцмережах футболіст збірної України Руслан Маліновський. Тим самим, він вкотре нагадав своїм прихильникам, що війна у його країні триває.
На ньому футболісти-аматори проводили матч, проте почули звук ракети та вибух поблизу. За мить вони побачили ще одну ракету, після чого гравці впали на газон, щоб не отримати осколкові поранення.
Дивіться відео з обстрілом Харкова під час футбольного матчу
На щастя, ніхто з учасників гри не постраждав, після чого харків'яни вчергове продемонстрували, що вони незламні та продовжили поєдинок.