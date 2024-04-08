Футбольне мародерство: у Кривбаса хотіли "вкрасти" юних гравців після атаки росіян на Дніпро

Один із українських клубів планував переманити дітей з академії Кривбаса після атаки на Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждав коледж, де тренувались футболісти криворіжців.

На початку квітня російська армія провела потужний обстріл Дніпра. Внаслідок атаки постраждала тренувальна база Дніпра-1, а також будівля Дніпровського фахового коледжу спорту.

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Підступність з боку конкурентів

Частиною останнього є відділення клубної академії Кривбасу. Як розповів її директор Олег Чайка, один із українських клубів некрасиво вчинив одразу після атаки росіян.

В день трагедії деяким нашим юним гравцям зателефонували скаути одного з наших грандів і запропонували переїхати та потренуватися з їх клубом. Начебто заради безпеки. Одразу після прильоту! Причому не всій команді, а тільки окремим найсильнішим гравцям. Це просто не вкладається в голові, якесь мародерство. Цьому дійсно немає пояснення. Як-то кажуть, з такими "своїми" і ворогів не треба,

– розповів Чайка.

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Що це за клуб, Олег вирішив не уточнювати. За його інформацією, ремонтні роботи у будівлі тривають, а діти частково тренуються вдома. У коледжі навчаються близько 200 юних футболістів.

Нагадаємо, що Кривбас цього року близький до повернення в єврокубки та веде боротьбу за чемпіонство. Команда Юрія Вернидуба посідає друге місце, відстаючи на три бали від Шахтаря. Втім "червоно-білі" зіграли на матч більше.