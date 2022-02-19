"Обрізаний" марафон на Олімпіаді: через екстремальний холод дистанцію скоротили майже вдвічі

На Олімпіаді-2022 19 лютого розіграли комплект нагород у лижному марафоні. Проте замість 50 кілометрів лижного марафону спортсмени бігли на 20 кілометрів менше.

Через погані погодні умови в Пекіні переносять змагання

До того ж марафон розпочався на годину пізніше, причиною такого рішення був екстремальний холод. Дистанцію скоротили також через погодні умови, повідомляє 24 канал.

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30-кілометровий марафон був останньою чоловічою лижною гонкою на Олімпіаді в Пекіні.

Проте таке рішення сподобалося не всім, експерти запевняють, що марафон є несправжнім.

Шарм зник. Марафон – найпрестижніша дисципліна на Олімпіаді, але щоб цей престиж був, потрібно насправді пробігти 50 км. Сьогоднішній переможець ніколи не стане справжнім. Над ним завжди висітиме те, що "п'ятдесятка" була несправжньою,

– сказав експерт норвезького телеканалу NRK Тургейр Бьорн.

Самі ж спортсмени також лишилися невдоволеними таким рішенням.

"FIS щойно скоротила олімпійський марафон з 50 до 28 км, бо зараз трохи холодно та вітряно. Я не розумію, як від цього стане тепліше і менш вітряно. Що за маячня!" – заявив британський лижник Ендрю Масгрейв.

Олімпійським чемпіоном у марафоні став спортсмен ОКР Олександр Большунов, "срібло" в Івана Якимушкіна, а "бронза" дісталася норвежцю Сімену Хегстаду Крюгеру.

Україна не брала участі у цій дисципліні.