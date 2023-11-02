Ворскла розгромила Оболонь та стала півфіналістом Кубка України: відеоогляд

У поєдинку Оболонь – Ворскла визначився останній учасник півфіналу Кубка України. "Пивовари" нічого не змогли протиставити команді Віктора Скрипника.

Оболонь – Ворскла 0:3

Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

У четвер, 2 листопада, в Києві відбувся чвертьфінальний матч Кубка України, в якому зустрічалися Оболонь та Ворскла. Команди вперше грали в поточному сезоні, пише 24 Канал.

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У попередньому раунді "ворскляни" з рахунком 3:0 обіграли Металіст 1925. Поєдинок проти "пивоварів" став калькою матчу з харків'янами.

У першому таймі в складі Ворскли голами відзначилися Степанюк та Кане. А фінальну крапку на 69-й хвилині поставив Бацула.

Завдяки цій перемозі команда Скрипника стала четвертим півфіналістом Кубка України. Раніше до цієї стадії кваліфікувалися Шахтар, Чорноморець та Полісся.

Нагадаємо, що півфінальні матчі відбудуться вже в наступному році. Базова дата – 3 квітня. Фінал Кубка України запланований на 15 травня.

Відеоогляд матчу Оболонь – Ворскла