Насичений гострими моментами матч: Оболонь та Верес розписали бойову мирову – відео

Київський та рівненський колективи продемонстрували атакувальний футбол. Та от не найкращу гру в нападі.

Оболонь – Верес 0:0

Оболонь та Верес провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди не визначили сильнішого. Обидві команди боролись за другу перемогу в сезоні, пише 24 Канал.

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Не завжди вдається заплановане

Колективи із нижньої частини зійшлися у битві за надважливі пункти. "Пивовари" продемонстрували надзвичайно хороший футбол у першій половині зустрічі, без перестанку тиснути на свого опонента. Київський клуб провів низку атак у першій половині зустрічі, та от клас гравців потрібно ще підтягувати. Діло в тому, що з 6 ударів (за перші 45 хвилин) у ствір полетів лише один, решта не залучали голкіпера в гру.

В другому таймі напруження все зростало – гравці Оболоні були розлючені, що їм не вдається відзначитись, а футболісти Вересу були занепекоєнні тим, що їм не вдається нічого створити, що створювало багато суперечок на полі. "Пивовари" продовжували грати у той ж футбол, що у першому таймі, часто атакуючи опонента. Та от під ту саму мелодію танцювали і нападники киян, оскільки їм все ж не вдавалось реалізувати свої моменти.

"Червоно-чорні" на диво змогли відзначитись взяттям воріт. Нападники рівненського колективу вибігли "два в нуль", закотивши м'яч у пусті ворота. Та от, на жаль для Вереса, боковий арбітр зафіксував положення поза грою, вбивши останню надію "вовків" вирвати перемогу у матчі. "Пивоварам" все ж не вдавалось розчарувати голкіпера свого опонента, оскільки той залишив свої ворота "сухими". Кияни сходили з поля дуже розчарованими.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Оболонь та Верес розписали безгольову, проте бойову нічию 0:0. Київський колектив піднявся на 12-у сходинку чемпіонату (6 очок у активі), а рівненський клуб залишився на 15-ому місці української еліти. Обидві команди поки що лиш раз відчували смак перемоги у сезоні.