Битва за виживання загострюється: Оболонь завдяки форварду "молодіжки" України перемогла ЛНЗ

Безвиграшна серія київської Оболоні в чемпіонаті України тривала шість матчів. У поєдинку проти черкаського ЛНЗ "пивовари" зуміли здобути бажані три очки.

Оболонь – ЛНЗ 1:0

Гол: Краснопір, 22

Чотири останні матчі команда Валерія Іващенка завершила внічию. Однак без перемог важко розраховувати на продовження прописки в елітному дивізіоні, пише 24 Канал.

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Влучний удар бомбардира забезпечив перемогу

На відміну від "пивоварів" черкаській команді не загрожує виліт з УПЛ, а претенденти на єврокубки відірвалися занадто далеко. Тож матч проти Оболоні не мав надто великого значення для ЛНЗ.

Втім, саме підопічні Олега Дулуба створили перший небезпечний момент у матчі. М'яч після удару Прядуна поцілив у стійку воріт.

Кияни витримали стартовий тиск та поступово перехопили ініціативу. А на 22-й хвилині Оболонь вийшла вперед. Черненко зробив подачу з кутового на Краснопіра, який ударом головою відправив м'яч у сітку воріт Кучеренка. До речі, це шостий гол в сезоні форварда молодіжної збірної України.

У другому таймі гості намагалися бодай зрівняти рахунок. Проте столична команда не допускала грубих помилок у захисті. У підсумку команда Валерія Іващенка здобула перемогу з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу Оболонь – ЛНЗ