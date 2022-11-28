Обдурили як дітей: Сербія познущалась із захисту Камеруну та зробила рахунок 1:3

Сербія повела у рахунку 1:3. Третій м'яч побував у воротах Камеруну на старті другого тайму.

На 53-й хвилині рахунок на табло вже став 1:3 на користь гостей. Просто знущальний м'яч від сербів, пише 24 канал.

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Серби повністю контролюють гру

Камерунці дозволили у власному штрафному майданчику зробити супернику усе, що вони тільки хотіли. Мітровіч після численних промахів із вбивчих позицій таки забив.

Сербія відповіла трьома голами Камеруну, який забив першим у матчі.