На стадіоні в США бейсбольний клуб закликав фанатів донатити на допомогу українським воїнам

Весь цивілізований світ із 24 лютого 2022 року об'єднаний навколо ідеї допомогти Україні. Один із проявів підтримки з конкретними діями стався на стадіоні в США.

Це відбулося під час матчу MLB між Нью-Йорк Янкіз та Канзас-Сіті Роялс. Приймаюча сторона на табло продемонструвала банер про українських військових.

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Американці з Україною

Клуб з Нью-Йорка закликав вболівальників донатити на допомогу пораненим воїнам. У повідомленні, яке було написане на фоні прапора України був важливий месседж для аудиторії:

Зробіть різницю сьогодні. Зробіть пожертву зараз, щоб допомогти пораненим українським воїнам повернути собі життя.

На банері був прикріпленийий QR-код, через який приймаються донати на протезування українським військовим.



Нью-Йорк Янкіз закликають донатити укранським військовим / твітер Нью-Йорк Янкіз