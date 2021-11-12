Нурмагомедова заарештували прямо у літаку: з'явилося відео

У четвер, 11 листопада, було затримано двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова. Поліція заарештувала бійця ММА просто у літаку, який прилетів до Шереметьєво.

Усман Нурмагомедов разом із товаришем Камалом Ідрісовим мали вилітати з Махачкали до Москви. На в'їзді в аеропорт їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП. Після цього Усман з другом полетіли до Москви, де на них уже чекали поліцейські.

До слова Збив поліцейського: у Москві затримали брата Хабіба

Наразі Нурмагомедову загрожує реальний тюремний термін. Усе залежатиме від статті, за якою кваліфікуватиметься злочин (застосування насильства щодо представника влади або зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу), і покарання може обмежитися виправними роботами та грошовим штрафом або ув'язненням на строк до 20 років.

Відео затримання брата Хабіба Нурмагомедова

Що відомо про Усмана Нурмагомедова