Нуну Ешпіріту Санту покине Вулверхемптон

Головний тренер англійського Вулверхемптона португалець Нуну Ешпіріту Санту покине клуб після закінчення сезону-2020/2021.

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Вулверхемптон та Санту вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Контракт 47-річно Нуну був чинний до 2023 року.

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Матч у рамках англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з Манчестер Юнайтед стане останнім для 47-річного фахівця на чолі "вовків". Гра відбудеться 23 травня.

Санту працював у Вулверхемптоні чотири роки. При ньому команда вийшла в АПЛ з Чемпіоншипа. У рамках АПЛ "вовки" два роки поспіль займали 7 місце та виходили у єврокубки.

При Санту клуб вперше за майже 50 років дійшов до 1/4 фіналу єврокубків. У сезоні-2019/20 "Вулвс" програли Севільї на цій стадії у Лізі Європи.

У нинішньому сезоні АПЛ Вулверхемптон йде на 12 місці й не має шансів покращити свою позицію.