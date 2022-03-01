Ну і йдіть на х*й, – Ярмоленко послав футбольний паблік, який відмовився допомогти Україні

Андрій Ярмоленко допомагає Україні у боротьбі з Росією не лише фінансово, а й інформаційно. Український футболіст звернувся за допомогою до найбільш популярного футбольного акаунту в інстаграмі 433.

Ярмоленко: Дякую за вашу відповідь

Український легіонер Вест Хема перебуває далеко від рідної домівки, яка потерпає від російських окупантів. Тому Андрій Ярмоленко робить усе від себе можливе, щоб допомогти Україні на відстані.

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Футболіст надсилає кошти на потреби української армії, а тепер вирішив допомогти країні інформаційно. Він звернувся за допомогою до топового футбольного пабліка 433, але його прохання просто проігнорували.

"Привіт, хлопці, нам потрібна ваша допомога!", – написав Ярмоленко. Його повідомлення прочитали, але ніяк не відреагували. Андрій почекав на відповідь одну годину та послав на три букви, додавши смайл клоуна.

Ну і йдіть на х*й. Дякую за вашу відповідь,

– написав Ярмоленко.



Листування Ярмоленка / Скриншот із інстаграму футболіста

Відзначимо, що "433" начебто належить колишньому гравцю Спартака з Москви. Станом на 1 березня 2022 року на акаунті є 47,4 мільйона підписників. Паблік відмовився розповсюджувати інформацію про війну в Україні, бо не хоче "дотримуватися якоїсь політичної точки зору".

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