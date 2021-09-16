Та ну це кошмар, бл**ь, – екстренер Маріуполя вилаявся у прямому ефірі через гол Шахтаря: відео
Джерело:FAN TALK
Шахтар сенсаційно програв Шерифу у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" пропустили два ідентичні голи після подачі у штрафний майданчик з лівого флангу. Другий пропущений гол Шахтаря обурив колишнього тренера Маріуполя та Арсеналу Ігоря Леонова.
Леонов: Що це, бл**ь?
Ігор Леонов нецензурно прокоментував другий гол у воротаря Шахтаря у прямому ефірі каналу "Футбол 1" у передачі Fan Talk. Також трансляція велася в YouTube.
Як це було Шахтар сенсаційно всуху програв Шерифу в матчі Ліги чемпіонів: відео
"Та ну це кошмар, бл**ь. А бачите з флангу, бл**ь, передача і ніхто не це. Два рази з флангу, два рази, бл**ь, це. Що це, бл**ь? Ну так не можна, бл**ь, тримати гравця.
Дивіться, ні Коля, ні цей. Між двох, хто повинен підскакувати? Бачите, передача, воротаря тут звинувачувати не можна. Два рази з флангу. Це робочий гол", – сказав Леонов.
Відео як Леонов вилаявся у прямому ефірі можна переглянути на ютуб-каналі FAN TALK.
Відео другого голу у ворота Шахтаря
- Шахтар поступився з рахунком 2:0 і після першого туру посідає останнє місце у групі D. У паралельному матчі Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу в Інтера.
- Зауважимо, що Шериф став першим клубом з Молдови, який вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. Команду з Тирасполя у Лігу чемпіонів вивів український тренер Юрій Вернидуб.
- Для Вернидуба це також був дебют у Лізі чемпіонів.