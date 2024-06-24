Перевершив справжніх легенд: Ноєр встановив рекорд чемпіонатів Європи – яке досягнення

У неділю, 23 червня, відбулися перші матчі третього туру групового етапу на чемпіонаті Європи з футболу. В одному з них Німеччина зустрічалася зі Швейцарією.

Господарі турніру змогли відігратися в компенсований час та вирвали нічию (1:1). Це дозволило Бундестім посісти перше місце у квартеті A, швейцарці ж фінішували другими.

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Ноєр переписав історію

Окрім командного успіху цей вечір став також особливим на індивідуальному рівні для німецького воротаря Мануеля Ноєра. Він повністю відіграв поєдинок, який став історичним.

Для голкіпера Баварії матч зі Швейцарією був 18-м на чемпіонатах Європи. За кількістю зіграних ігор на континентальній першості він став абсолютним рекордсменом серед воротарів, випередивши Джанлуїджі Буффона (17).

Третє-четверте місце між собою ділять нідерландець Едвін Ван дер Сар та Руї Патрісіу з Португалії – обидва голкіпери відіграли по шістнадцять поєдинків.

. 36-річний воротар Роми також бере участь у Євро-2024, проте наразі він є запасним і ще не з'являвся на футбольному полі на турнірі в Німеччині.

Нагадаємо, що свою статистику Мануель Ноєр зможе покращити вже 29 червня. Матч 1/8 фіналу відбудеться о 22:00, суперником команди Юліана Нагельсманна стане збірна, яка посяде друге місце у групі C.