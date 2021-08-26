Новий тренерський штаб збірної України представлять 29 серпня

Збірна України з футболу отримала новий тренерський штаб після того, як команду покинув Андрій Шевченко та його помічники. Однак Олександра Петракова та його тренерський штаб поки офіційно не представили.

Олександра Петракова призначили виконуючим обов’язки головного тренера збірної України в ніч на 18 серпня. Спочатку це на своїй фейсбук-сторінці сповістив президента УАФ Андрій Павелко, і лише вранці про це повідомили на сайті Української асоціації футболу.

Читайте також Хто такий Олександр Петраков – новий наставник збірної України з футболу

Однак хто увійшов у його тренерський штаб – поки невідомо.

Лише 29 серпня відбудеться презентація нового тренерського штабу національної збірної України на чолі з Олександром Петраковим.

Варто додати, що це відбудеться за три дні до першого матчу збірної України. Вже 1 вересня "синьо-жовті" повинні зіграти матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану на виїзді. А 4 вересня – в Києві проти Франції.