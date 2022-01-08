"Новий Шевченко в Мілані" не перейшов в Дженоа до Шеви, обравши інший італійський клуб

Італійський Дженоа, який тренує Андрій Шевченко, і далі шукає підсилення для своєї команди. Одним з таких гравців міг стати польський нападник Кшиштоф Пйонтек, але він обрав Фіорентину.

Пйонтек виступав за Дженоа в сезоні 2018/2019. Тоді він перейшов з польської Краковії за 4,5 мільйони євро. Його дебют вийшов вкрай успішним. Він забив одразу чотири голи в дебютному матчі за команду в Кубку Італії. І забив гол в першому ж матчі Серії А. Загалом у перших чотирьох матчах Пйонтек забив п'ять голів, повторивши досягнення Андрія Шевченка у сезоні 1999/2000. Загалом він забивав у кожному з перших семи матчів у Серії А. За першу половину сезону він забив 19 голів у 21 матчі (13 голів за 19 матчів в чемпіонаті Італії).

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Така активність не залишилася не поміченою топовими клубами. Вже у вересні 2018 року (через 2,5 місяці після переходу в Дженоа) Мілан оголосив про підписання гравця за 35 мільйонів євро. До нової команди польський нападник приєднався в січні 2019 року.

І вже взимку 2019 року Мілан заплатив 35 мільйонів євро за перехід Пйонтека. І за нову команду до кінця сезону форвард забив ще 9 голів. Тож його почали порівнювати з Андрієм Шевченком. Шевченко теж відзначав гру нападника.

Але вже наступного сезону вся гольова магія Пйонтека кудись зникла – лише чотири голи за ті ж 18 матчів в чемпіонаті Італії. Як наслідок – перехід в німецьку Герту взимку 2020 року за 24 мільйони євро.

В німецькому клубі Пйонтек не повернувся на свій рівень, який він демонстрував в Дженоа – 4 голи за 15 матчів в другій половині сезону. За повноцінний сезон в Герті 2020/2021 він відзначився лише 7 разів.

Попри це, його викликали до збірної Польщі. І він міг зіграти на Євро-2020, якби не травма, яку він отримав в матчі 12 травня. Через це форвард зумів повернутися на поле аж у вересні 2021 року.

Місце у стартовому складі Герти йому ж повернути не вдалося. Тож деколи він весь матч міг просидіти на лаві для запасних. Відтак за першу половину сезону – лише один гол за дев'ять матчів.

Пйонтек міг перейти в Дженоа. В його послугах особисто був зацікавлений Шевченко, як тренер команди. Йому бракує забивних нападників. Та форвард вирішив перейти в Фіорентину – поки на правах оренди до кінця сезону. 8 січня клуб офіційно про це оголосив.

"Фіалки" шукають ймовірну заміну Душану Влаховичу – за 21-річним сербським нападником вже розпочали полювання найкращі клуби Європи, яких не відлякує ціна в 70 мільйонів євро.