У Новій Каховці окупанти відпустили з полону арбітриню, яку викрали 9 травня

На Херсонщині окупанти продовжують тероризувати місцеве населення. 9 травня загарбники викрали арбітриню Ірину Петрову, яка відмовилася судити турнір ворогів.

Окупанти відпустили з полону Ірину Петрову

На щастя, Ірина вже повернулася додому. 13 травня окупанти випустили її з полону. Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада.

До теми Відмовилась судити турнір ворогів: в окупованій Новій Каховці викрали українську арбітриню

Добра новина. Додому повернулась тренерка з футболу новокаховчанка Ірина Петрова. Нагадаємо, що її 09 травня забрали до відділення поліції, де вона і знаходилась дотепер,

– йдеться у повідомленні.

Загарбники викрали арбітриню Ірину Петрову біля її будинку. Інцидент стався в Новій Каховці, яка перебуває під контролем військових РФ з першого дня повномасштабної війни в Україні.

Зазначалося, що група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали її у відділок поліції.

Петрова відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки. Матч був присвячений "Дню пабєди".

До повномасштабної російсько-української війни Ірина призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Також Петрова – футбольна тренерка.

Громадянська позиція арбітрині

У перші дні повномасштабного наступу окупантів Ірина активно висловлювала свою громадянську позицію.

Нова Каховка від перших днів повномасштабної війни тимчасово захоплена російськими військами. Попри це, Ірина Петрова є активною учасницею проукраїнських мітингів, де вона стояла з плакатом "Нова Каховка – це Україна".

Арбітриня розповідала, що цікавилась інформацією, як виїхати з Нової Каховки у більш безпечне місце. Але довкола усі міста теж піддаються обстрілами окупантів. Ірина розповідала, що не може покинути Україну через батьків. Вона не хоче залишати їх, коли знає, що місто окупувала путінська орда.

Чимало українських арбітрів отримали призначення у закордонних чемпіонатах. Але є дуже багато таких, які змінили свисток на зброю у руках.