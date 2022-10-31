Вперше в кар’єрі: найсильніший українець став переможцем турніру з величезними призовими

Український стронгмен Олексій Новіков став чемпіоном турніру для силачів Rogue Invitational Strongman Competition 2022. Ці змагання мають найбільший призовий фонд.

В американському Остіні, штат Техас, відбулися змагання серед найсильніших людей планети. Престижний турнір Rogue Invitational Strongman Competition 2022 зібрав коло учасників з десяти спортсменів, в тому числі двох українців – Олексія Новікова та Павла Наконечного.

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Турнір складався з шести етапів. Новіков успішно виступив у всіх випробуваннях і набрав 49,5 балів. Це дало змогу 26-річному атлету посісти перше місце та виграти 112 108 доларів призових.

Другу сходинку на п’єдесталі зайняв американець Трей Мітчелл, а Мітчелл Хупер з Канади – третє. Другий представник України Павло Наконечний показав п’ятий результат.

Яке прекрасне закінчення спортивного сезону. Як і всі перемоги цього року, ця також присвячена Україні та українському народу, я вас люблю ви неперевершені, гордий бути українцем,

- написав після тріумфу Новіков.

Зазначимо, що минулого року Олексій посів третє місце в турнірі.

Українець Новіков – найсильніша людина планети