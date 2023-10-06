Нові зміни від Реброва: лідера Дніпра-1 довикликали у збірну України

Вже 8 жовтня збірна України розпочинає підготовку до жовтневих матчів у відборі на Євро-2024. Сергій Ребров продовжує вносити у заявку кадрові зміни.

За два дні до початку зборів Сергій Ребров довикликав у збірну ще одного футболіста. Із резервного списку в основний переведений центральний захисник Дніпра-1 Олександр Сваток.

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Ще одна заміна від "синьо-жовтих"

Тепер в основній заявці "синьо-жовтих" включено 26 футболістів.

Сваток разом із партнерами по національній команді готуватиметься до найближчого матчу відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії, який відбудеться 14 жовтня у чеській Празі. Також Олександр матиме шанс зіграти у виїзному поєдинку проти Мальти (17 жовтня). Все залежить від вибору головного тренера "синьо-жовтих".

У центрбека Дніпра-1 вже є за спиною 2 матчі у футболці головної команди країни.

До слова, Сергія Станіславович вже декілька днів вимушено вносить зміни у заявку команди. Спершу замість травмованого Віктора Циганкова, який отримав ушкодження у грі Жирона – Реал, в основний список додався лідер Дніпра-1 Олександр Піхальонок.

Після чого додалась ще одна головна проблема. Капітан синьо-жовтої збірної Андрій Ярмоленко не допоможе команді у жовтневому циклі матчів. Динамівець травмувався. Його місце у збірній посяде нападник англійського Сандерленда Назарій Русин, який лише нещодавно переїхав в Англію.

Під питанням також була участь Мудрик, який був замінений у перерві матчу Фулхем – Челсі через дискомфорт у м'язах. На щастя, Михайло вже провів тренування у загальній групі "синіх".