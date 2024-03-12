Програв юному італійцю: Джокович зганьбився на топовому турнірі, вилетівши від свого фаната

Перша ракетка світу сенсаційно вилетів зі змагання в Індіан-Веллс вже у третьому раунді. Новак Джокович примудрився програти маловідомому Луці Нарді.

Новак Джокович (Сербія) – Лука Нарді (Італія) 1:2 (4:6, 6:3, 3:6)

В американському Індіан-Веллс проходить престижний тенісний турнір категорії ATP1000. На нього з'їхались найкращі тенісисти, серед яких і перша ракетка світу Новак Джокович, пише 24 канал.

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Гучний провал Новака

Першого свого суперника серб пройшов не без проблем, Александару Вукічу з Австралії вдалось взяти один сет проти Ноле. А в 1/16 фіналу Джоковичу дістався номінально слабший опонент.

Ним став 20-річний Лука Нарді, який не пройшов кваліфікацію на Індіан-Веллс. Втім італієць став "лакі-лузером" та потрапив в основну сітку завдяки зняттю Томаса Ечеверрі.

Ба більше, Луці вдалось створити гучну сенсацію та вибити з турніру самого Джоковича. Хлопець виграв перший і третій сети, віддавши другий фавориту. При цьому Нарді подав аж шість ейсів, на два більше за суперника.

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Хто такий Лука Нарді

Відзначимо, що італієць йде аж на 123 місці в рейтингу АТР. Перед грою коефіцієнт на тріумф Нарді у букмекерів становив аж 23,00. Для Новака це перший за два роки виліт від суперника поза топ-100 світового рейтингу.

Цікаво, що Нарді зізнавався у тому, що Джокович є його кумиром. Тенісист розповів, що має плакат із Новаком у своїй кімнаті та бачить його кожен раз, коли засинає. Він не може повірити, що йому вдалось обіграти свого ідола.

Відеоогляд матчу Новак Джокович – Лука Нарді