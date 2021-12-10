Нова база для збірної України з футболу: що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Української асоціації футболу. Там він згадав про базу для збірної України.

Нова база в Княжичах

Збірна України з футболу не має своєї бази, де може зібратися та тренуватися. Всі ці роки для цього орендувалися поля в футбольних клубів, а футболісти проживали в готелях. Останнім часом тренування відбувалися на стадіоні імені Баннікова.

До теми Україна зацікавлена ​​у проведенні Суперкубку УЄФА у 2024 чи 2025 році, – Зеленський

Та невдовзі ситуація зміниться.

Володимир Зеленський анонсував, що наступного року заплановано розпочати будівництво поблизу Києва навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу – дитячих, юнацьких, жіночих команд.

Вона займе площу в 12 гектарів у Княжичах.

Там буде передбачено 6 тренувальних полів та будівля для Української асоціації футболу.

Роботи мають розпочатися у 2022 році.