П'ятий гол Мудрика допоміг: Челсі у гольовій перестрілці переміг Ноттінгем Форест

Лондонський Челсі перед звітним поєдинком зберігав шанси потрапити в єврокубки за підсумком сезону. Для цього підопічним Маурісіо Почеттіно потрібно перемагати в останніх турах.

Ноттінгем Форест – Челсі 2:3

Голи: Болі, 16, Хадсон-Одой, 75 – Мудрик, 8, Стерлінг, 80, Джексон, 82

У 37-му турі "пенсіонери" завітали до Ноттінгем Фореста, який ще не гарантував собі місце в еліті на наступний сезон. Аутсайдер АПЛ не збирався віддавати очки Челсі, пише 24 Канал.

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Мудрик знову забиває

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно вшосте поспіль довірив місце у старті Михайлу Мудрику. Українець віддячив вже на 8-й хвилині матчу. Палмер віддав пас на хід Мудрику у штрафний майданчик, де вінгер в один дотик відправив м'яч у кут воріт. Цей гол став п'ятим для українського легіонера в АПЛ.

Відео голу Мудрика

Однак радість "синіх" не була довгою. Через вісім хвилин "лісники" зусиллями Болі відновили паритет. Був шанс, що гол скасують через офсайд. Однак арбітр після перегляду ВАР не помітив порушення правил.

В дебюті другого тайму Ноттінгем повинен був виходити вперед. М'яч після удару Раяна Єйтса влучив у праву стійку. Згодом міцність каркаса воріт перевірили ще Гіббс-Вайт та Хардсон-Одой у Ноттінгема, а у Челсі Тьягу Сілва.

Пристрілка по воротах допомогла Хадсону-Одої. Нападник "лісників" покарав свою колишню команду на 75-й хвилині.

Втім, Челсі не збирався віддавати очки. Спочатку Стерлінг, який замінив Мудрика, дивовижним ударом зрівняв рахунок. А через дві хвилини Джексон виграв верхову дуель та головою відправив м'яч у сітку воріт Ноттінгема.

У підсумку команда Маурісіо Почеттіно здобула важливу перемогу з рахунком 3:2.