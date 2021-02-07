Перехопили у московського ЦСКА: Динамо підпише футболіста з Норвегії – ЗМІ

Київське Динамо несподівано включилося в гонку за футболістом Стабека Емілем Бохіненом. У послугах 21-річного півзахисника був серйозно зацікавлений московський ЦСКА.

За інформацією ЗМІ, кияни запропонували гравцеві більш вигідні умови ніж армійці. Трансфер може бути оформлений керівництвом Динамо в самий найближчий час.

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Потенційний трансфер 21-річного норвежця оцінюється в 1,5 мільйона євро.

Що відомо про кар'єру Бохінена

Норвежець грає в амплуа центрального хавбека, але також здатний закрити позицію опорного або правого півзахисника.

У сезоні 2020 року Бохінен за рідний клуб Стабек зіграв 24 матчі та забив 5 м'ячів. Усього за кар'єру з 2017 року відіграв 73 матчі та провів 9 голів. Його контракт зі Стабеком діє до літа 2022 року.

За збірну Норвегії U-21 в активі хавбека 10 матчів і 1 забитий м'яч.