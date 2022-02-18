Норвегія встановила рекорд на Олімпіаді-2022 за кількістю золотих медалей

Норвегія впевнено утримує лідерство у медальному заліку зимової Оліміпади-2022 в Пекіні. В активі норвежців уже 15 золотих нагород.

Станом на 18 лютого збірна Норвегії виграла 15 золотих нагород, повідомляє 24 канал. Це рекорд за кількістю золотих медалей, які виграла одна збірна під час зимових Олімпійських ігор.

Варте уваги Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

До цього найкращий показник був 14 золотих нагород для однієї країни. Це вдалося зробити Канаді на домашній Олімпіаді у Ванкувері у 2010 році. У 2018 році збірна Норвегії повторила це досягнення на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані.

Хто вигравав золоті нагороди для Норвегії

Чотириразовим олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 став біатлоніст Йоганнес Тінгес Бьо. Він виграв індивідуальні нагороди мас-старт та спринт, а також здобув нагороду в чоловічій естафеті. Ще одна золота медаль – у змішаній естафеті.

У змішаній естафеті перемогла і Марте Ольсбу-Рейселанн. До цього вона додала ще дві золоті нагороди в індивідуальних виступах – у спринті та гонці-переслідуванні.

Дві золоті нагороди й у лижниці Терезе Йогауг – у гонці класичним стилем та скіатлоні.

Ще дві золоті нагороди для Норвегії здобув Йоганнес Клебо – особисту у спринті та у командному спринті. На нього очікує ще одна гонка – 50 кілометрів вільним стилем.

Єрген Гробак виграв золоту медаль у лижному двоборстві як індивідуально, так і в командних змаганнях.

Також золотими призерами стали Бірк Рууд (фристайл, біг-ейр), Маріус Ліндвік (стрибки з трампліна) та чоловіча збірна Норвегії з ковзанярського спорту у командній гонці-переслідуванні.

Також в активі збірної Норвегії 8 срібних та 11 бронзових нагород.