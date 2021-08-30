Нищівний нокаут біля канатів рингу: Дюбуа знищив суперника у США за 1 раунд – відео
30 серпня 2021 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Британський боксер Даніель Дюбуа після несподіваної поразки Джо Джойсу відновлює своє реноме. У неділю, 29 серпня, Дюбуа здобув другу поспіль перемогу.
Дюбуа нокаутував Кусумано
23-річний Дюбуа зустрівся з на 10 років старшим американцем Джо Кусумано. Боксери провели бій у Клівленді (штат Огайо, США) на арені Rocket Mortgage FieldHouse.
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Дюбуа відправив американця у нокаут вже в дебюті їх поєдинку. Коли до гонгу залишалася всього хвилина, Даніель накинувся на Кусумано.
Британець затиснув Джо біля канатів та почав бити з усієї сили. Пропустивши декілька важких ударів, американець "присів" на коліно, після чого капітулював.
- Для Дюбуа це вже 17 перемога на професійному ринзі. Він виграв 16 поєдинків нокаутом.
- Єдиної поразки британцю завдав його земляк Джо Джойс у листопаді 2020 року. Тоді Даніель програв нокаутом.
- Слід зазначити, що поєдинок з Кусумано став першим для Дюбуа у США.