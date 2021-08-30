Нищівний нокаут біля канатів рингу: Дюбуа знищив суперника у США за 1 раунд – відео

Британський боксер Даніель Дюбуа після несподіваної поразки Джо Джойсу відновлює своє реноме. У неділю, 29 серпня, Дюбуа здобув другу поспіль перемогу.

Дюбуа нокаутував Кусумано

23-річний Дюбуа зустрівся з на 10 років старшим американцем Джо Кусумано. Боксери провели бій у Клівленді (штат Огайо, США) на арені Rocket Mortgage FieldHouse.

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Дюбуа відправив американця у нокаут вже в дебюті їх поєдинку. Коли до гонгу залишалася всього хвилина, Даніель накинувся на Кусумано.

Британець затиснув Джо біля канатів та почав бити з усієї сили. Пропустивши декілька важких ударів, американець "присів" на коліно, після чого капітулював.