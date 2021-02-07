Німецька лижниця впала під час гонки та фінішувала з однією лижнею: фото

На етапі кубка світу з лижних перегонів у шведському Ульрісехамні німецька лижниця Вікторія Кард не зуміла втриматися на ногах та впала. Фінішувала вона без однієї лижні.

Неприємний інцидент стався у першому півфіналі командного спринту вільним стилем.

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Вікторія Карл не зуміла втриматися на ногах та впала. При цьому мало не завалила і суперницю – шведку Йонну Сундлінг. Але вона втрималася на ногах та зуміла фінішувати першою.



Момент падіння німецької лижниці / Кадр з відео

Вікторії Карл не так пощастило. До фінішу її команда дісталася лише восьмою. Саме лижниця фінішувала на одній лижні, адже другу загубила при падінні.

Через це команда не зуміла пробитися у фінал командного спринту, на відміну від шведок. Але й ті програли, посівши лише друге місце.