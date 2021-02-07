У Німеччині скасували футбольні матчі через сильні снігопади: фото

Джерело:сайт Армінії
На Німеччину насунулася негода. Північні регіони країни засипало снігом. Через це довелося перенести декілька футбольних матчів.
Одним з матчів, який скасували, стала гра між Армінією та Вердером у Бундеслізі. Поле стадіону у Білефельді було непридатне до гри. Його засипало снігом.
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І як не намагалися його розчистити, сніг знову все засипав.
Тож футбольне керівництво прийняло рішення перенести цей матч. Нової дати гри Армінія – Вердер поки немає.
Ще один матч в Німеччині, який перенесли, це гра другої Бундесліги Падерборн – Гайденгайм.
У низці земель Німеччини випала велика кількість снігу у ніч на неділю, 7 лютого. Засніженими виявилися частини земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Разом з рясними снігопадами, місцями також спостерігалась ожеледиця.
Місцями товща сніжного покрову становитиме від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра.
У низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія скасовано рух потягів, а також громадського транспорту, зокрема трамваїв через закрижанілі лінії електропередачі. Ускладнено й автомобільний рух на окремих автомагістралях.
Так само скасовано рух потягів на низці ділянок у Нижній Саксонії. Рух потягів далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург – Вестерланд теж скасовано.