Поплатилися за марнотратство: Німеччина неочікувано програла Японії у першому матчі на ЧС-2022

Збірна Німеччини зіграла перший матч на ЧС-2022 – проти Японії. Створивши чимало моментів, щоб забити, команда у підсумку поступилася.

Німеччина – Японія 1:2

Голи: Гюндоган, 33 (пен) – Доан, 75, Асано, 83

Німеччина розпочала черговий похід за чемпіонством матчем проти Японії. Хоча цей матч для німців легким не був.

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Японці одразу показали, що готові дати бій. І вже в дебюті зустрічі відправили м'яч у ворота суперника. Відібравши м'яч в центрі поля, вони організували швидкий контрвипад, коли Маеда замикав простріл. Але виявилося, що нападник опинився в офсайді, коли Рюдігер вчасно його "пропустив".

Варто відзначити, що Маеда виступає за шотландський Селтік, а Рюдігер – гравець іспанського Реала. І вони зіграли один проти одного в Лізі чемпіонів.

Такий початок змусив німців "прокинутися". І вже після цього вони почали тиснути на ворота суперника. Лише за перший тайм вони 13 разів пробивали по воротах суперника.

Не дали пенальті, дали пенальті

В середині першого тайму німці вимагали пенальті за гру рукою Ендо в штрафному. Арбітр навіть переглядав відеоповтор, але пенальті не призначив.

А от коли голкіпер японців збив суперника у штрафному, то вже причин не призначати пенальті не було. І на 33-й хвилині Гюндоган відкрив рахунок в цьому матчі.

Ще один скасований гол

Наприкінці першого тайму німці забили ще один гол. Голкіпер впорався з першим ударом, але після добивання Гаверц відправив м'яч у ворота суперника. Та цей гол не зарахували через офсайд.

Розплата за марнотратство

У другому таймі такої тотальної переваги німців вже не було. Японці зуміли дещо відвести гру від своїх воріт. Та й самі почали робити спроби зрівняти рахунок. І це принесло результат.

Німці теж не надто пресингували. Хоча той же Гюндоган міг оформити дубль. Але м'яч після його удару влучив у штангу.

Шок для Німеччини

На 73-й хвилині привітання від партнерів вже приймав Нойєр. Він зреагував на ближній удар Іто. Після цього Сакаї міг відправляти м'яч у порожній кут воріт. Але пробив значно вище.

А за дві хвилини вже одного Нойєра було замало. І знову голкіпер відбив перший удар суперника – Мінаміно, який за хвилину до цього вийшов на поле, пробивав з гострого кута. Але Доан опинився на добиванні та пробив по центру – цього разу м'яч влетів у ворота.

А вже на 83-й хвилині у ворота Німеччини влетів другий гол. Асано отримав пас зі своєї половини поля, уник офсайда, виграв боротьбу в Шлоттербека, і з гострого кута пробив над Ноєром під перекладину.

Вже наприкінці зустрічі німці пішли на штурм воріт суперника. Шанси забити мали Фуллкруг та Горетцка. Але пробивали повз ворота.

На останній компенсованій хвилині навіть Нойєр пішов на подачу зі стандарту. Але удар Зюле заблокували.

У підсумку Німеччина програла перший матч на ЧС-2022. Японія ж святкувала перемогу, очоливши групу E.

Відеоогляд матчу Німеччина – Японія: