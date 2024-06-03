Україна зберегла нічию із Німеччиною у рамках підготовки до Євро-2024

У понеділок, 3 червня, збірна України з футболу провела свій перший контрольний спаринг у рамках підготовки до Євро-2024. Суперниками "синьо-жовтих" були футболісти національної команди Німеччини.

Німеччина – Україна 0:0

Обидві команди розпочали підготовку до Євро-2024, який вже 14 червня бере свій старт. Це буде домашній чемпіонат Європи для суперника України, пише 24 Канал.

До теми Перший матч перед Євро-2024: онлайн-трансляція гри Німеччина – Україна

Момент були – голів не було

У цей день українській збірній дуже хотілось перемогти. Адже саме 3 червня свій ювілей святкував головний тренер команди Сергій Ребров, яку виповнилось 50 років. На гру наш іменинник випустив зі старту доволі експериментальний склад.

Перед початком поєдинку президент УАФ Андрій Шевченко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.



Шевченко із Шольцем / Фото УАФ

Перший небезпечний момент був на 4-й хвилині гри. Удар Мудрика заблокував захисник "бундестім", а добивання Циганкова було вище воріт.

Господарі повністю контролювали хід поєдинку. Натомість українці прогнозовано грали другим номером та надіялись на швидкі фланги.

Німці постійно тримали у напрузі захист та голкіпера збірної України. Чого тільки вартував момент Гюндогана із метра від володінь Трубіна. Декілька небезпечних моментів було від Мусіала та Вірца, але то оборона блокувала удари, то самі постріли були, то у голкіпера, то поруч із українськими воротами.

Перша частина зустрічі закінчилась ударом Яремчука, який двічі вийшов переможеним із дуелі проти Ноєра. Нулі на табло були після перших 45 хвилин.

Німецька машина не пробила український захист

Другий тайм розпочався із пожежі біля воріт Трубіна. Німці знову брали м'яч під свій контроль.

Німці затиснули Україну до своїх володінь вже із перших хвилин другого тайму. Гаверц виграв боротьбу на другому поверсі у Забарного, але пробив повз ворота.

Українські футболісти взагалі не могли бодай 1-2 хвилини потримати м'яч у своїх ногах. Господарі закрили українців на їх частині поля.

На 61-й хвилині лише поперечина врятувала команду Реброва. Небезпечно пробивав Баєр, який тільки був вийшов на заміну. Ще через дві хвилини Баєр змарнував свій другий момент. Трубін перевів м'яч на кутовий.

Дуже багато роботи було у захисників та Трубіна у цьому матчі.

Трубін – Лев збірної України

Мюллер опинився на газоні у штрафному майданчику України після контакту із Коноплею. Але суддя вказав Томасу підійматись.

Вже через декілька хвилин знову Трубін врятував "синьо-жовтих" від гола після удару впритул головою від Фюріха.

До фінального свистка господарі продовжували штурмувати українські ворота, намагаючись таки прошити Трубіна, який проводив дуже надійний матч. Україна відповіла ударом від Ярмоленка, який потягнув Ноєр.

Вже у компенсований час Трубін здійснив свій черговий сейв після пострілу Ундаву.

Фінальний свисток зафіксував нічию у Нюрнберзі 0:0.

Свій наступний контрольний матч Україна проведе 7 червня. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Польщі.