Екзамен проти "бундестім": Україна зіграє проти однієї із найтитулованіших збірних світу

Українськ збірна з футболу домовилась про третій контрольний спаринг. Команда Сергія Реброва зустрінеться у товариській грі із Німеччиною.

Товариська зустріч запланована на 3 червня 2024-го року. Матч відбудеться у німецькому Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок". Початок о 21:45 (за київським часом).

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Один із найтитулованіших суперників у світі

Це вже третій суперник збірної України, про якого оголосили останнім часом. Прохання головного тренера Сергія Реброва виконане. Саме коуч "синьо-жовтих" хотів провести три товариські матчі у червні 2024-го. Не виключено, що ці поєдинки будуть частиною підготовки до фінальної частини Євро-2024.

Вже 21 березня українська збірна спробує зробити перший крок, аби поїхати на чемпіонат Європи у Німеччину, який розпочнеться 14 червня 2024-го. "Синьо-жовті" зіграють півфінал плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (початок о 21:45 за Києвом).

Відзначимо, що наступний матч Німеччина – Україна стане маленьким ювілеєм. До цього збірні грали між собою 9 разів. Наразі наша команда ще жодного разу не перемагала цього топового європейського суперника. П'ять перемог в активі "бундестім" та ще чотири матчі закінчувались нічиєю.

Востаннє збірні грали між собою у червні 2023-го року, коли у Бремені розписали бойову мирову 3:3. Це буде особливий поєдинок.

Також протистояння проти Німеччини буде пам'ятним для Реброва. Саме у попередній грі проти "бундестім" Ребров дебютував на чолі збірної України.

Нагадаємо, що у червні 2024-го року Україна проведе ще два товариські матчі – проти Польщі (7 червня) та Молдови (11 червня).