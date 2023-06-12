Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

Збірні України та Німеччини у понеділок, 12 червня, проведуть товариський матч. Онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна доступна на сайті 24 Каналу.

Збірна України в червні проведе два матчі відбору на Євро-2024. Перед цими матчами наша команда також зіграє товариський матч проти збірної Німеччини, яка пропускає цей відбір, адже є господаркою турніру.

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Матч Німеччина – Україна відбудеться в Бремені. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Це буде 1000-й матч в історії збірної Німеччини. І вони вирішили зробити його благодійним.

Трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна в ефірі місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо). Однак ця трансляція буде доступна лише у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Ексклюзивно в інтернеті трансляцію можна буде дивитися на медіасервісі Megogo.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна. Вона буде доступна в цій новині.