Tanke Schön: українські вболівальники підготували особливий банер на матч проти Німеччини

Вболівальники збірної України підготували особливий банер на матч проти збірної Німеччини, який відбудеться 12 червня в Бремені. На ньому буде подяка від українського народу за підтримку у війні з Росією.

Матч між збірними Німеччини та України відбудеться в Бремені на "Везерштадіоні". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Для збірної Німеччини це буде історичний матч – 1000-й в її історії. А на цій грі українські вболівальники вирішили віддячити німецькому народу за допомогу. Флешмоб отримав назву "Tanke Schön".

Акцію влаштовує гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо", а ідея належить волонтерам-журналістам Леоніду Веселкову, Миколі Василькову та художнику Андрію Єрмоленку. Саме останній і намалював банер, який піднімуть на трибунах. На ньому намальований леопард, який везе на спині маленького хлопчика.

Банер з Леопардом, який везе українського хлопчика на спині / ілюстрація Єрмоленка

"Так ми дякуємо німецькому урядові за танки Леопарди і просимо не припиняти допомогу", – розповів Микола Васильков.

Українська акція називатиметься "Tanke Schön" / фото Миколи Василькова

Також гасло "Tanke Schön" лунатиме з українських секторів і під час матчу. А на саму гру українські вболівальники прийдуть в футболках з логотипом акції та роздаватимуть українську символіку німцям.