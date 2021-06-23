Леон кілер: Горецка вирвав для Німеччини нічию у грі з Угорщиною і вивів у плей-офф Євро – відео

Збірна Німеччини уникнула поразки в матчі з Угорщиною в рамках останнього туру групи F. Німці поступалися протягом усього матчу, але вирвали нічию, яка вивела команду в 1/8 фіналу.

Німеччина – Угорщина 2:2

Голи: Хаверц, 66, Горецка, 84 – Салай, 11, Шафер, 68

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На Євро-2020 Німеччина здобула перемогу в матчі з Португалією (4:2) та програла Франції (1:0). Натомість Угорщина поступилася португальцям (3:0), але відібрала очки у Франції (1:1).

Перед останнім туром у групі F усі команди зберігали шанси зіграти в 1/8 фіналу. Німеччина навіть боролася за перше місце.

Несподіваний гол угорців

Уже на старті поєдинку Німеччина створила момент: Кімміх пробивав з близької відстані, але Гулачі виручив партнерів.

Угорщина відповіла на 11 хвилині та вийшла вперед. Гінтер не витримав лінію офсайду, чим скористався Салай. Нападник Угорщини класним ударом у падінні пробив у кут після навісу Шаллая.

Відео голу Салая



Свій перший момент Німеччина отримала на 21 хвилині: Хуммельс виграв другий поверх після кутового та спрямував м'яч у поперечину. За якусь мить Гінтер скористався помилкою захисників та пробив майже з воротарського майданчика в руки Гулачі.

Забитий гол дозволив Угорщині закритися в обороні та грати на контратаках. Німеччині, яка без того не мала моментів, ще й заважала негода. Команди демонстрували в'язкий футбол з великою кількістю зупинок.

45 хвилин на порятунок

Поразка Угорщині та нічия в матчі Португалія – Франція означав сенсаційний виліт Німеччини з Євро-2020. Тому в німецьких футболістів було 45 хвилин на порятунок в другому таймі.

На 52 хвилині Німеччина нарешті щось та й "народила": Хаверц завдав соковитого удару з-за меж штрафного, але в руки Гулачі. Угорщина на межі ідеалу діяла в обороні, не залишаючи вільного простору для німців.

Та на 65 хвилині Німеччина таки знайшла свій шанс. Після навісу у штрафний Гулачі невдало відіграв на виході, програвши м'яч Хуммельсу. Після цього Хаверц заніс м'яч у порожні ворота.

Відео голу Хаверца

Не встигли німці відсвяткувати гол, як Угорщина повернула собі лідерство. Салай віддав передачу на хід Шаферу, який випередив Ноєра та спрямував м'яч у ворота!

Відео голу Шафера



Льов вирішив піти ва-банк: Мюллер і Вернер змінили Гнабрі та Хаверца, однак і вони не принесли чогось атаці Німеччини. На 81 хвилині німці створили поодинокий момент. Кроос протягнув м'яч у штрафний, обігрався з Госенсом, але не влучив у площину воріт.

Леон кілер

На 84 хвилині Німеччина таки дотиснула угорців. Після серії рикошетів у штрафному Леон Горецка завдав потужного удару. Гулачі не мав шансів відбити м'яч!

Відео голу Горецки

Завдяки нічиїй у матчі з Угорщиною та мировій між Португалією та Францією збірна Німеччини посіла друге місце в групі та вийшла в 1/8 фіналу. Уже 29 червня німці зіграють проти Англії на "Вемблі".